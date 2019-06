“Niente succede”: il nuovo singolo della band maremmana La Luna arriva nelle radio

“Niente succede”, il nuovo singolo della band follonichese La Luna, in radio dal 14 giugno, parla di un’immobilità che si ripercorre in tutta la storia, nell’essere umano. I problemi ed i danni creati dagli uomini, cambiano nome, cambiano faccia, ma non cambiano la sostanza. Un’immobilità simile ad una prigionia consapevole e pienamente conscia da parte di chi la subisce.

Sempre più impoveriti come umani e sempre più arricchiti come macchine in grado di agire e pensare per come “loro” vogliono. Tutto questo, all’ interno di un brano elettropop, che fa muovere i piedi nell’ ascoltarlo ed in merito a questo Luna dice: “E’ mia intenzione arrivare con leggerezza a far capire un messaggio anche e sopratutto ai più giovani, nella speranza che tra un canticchiare e l’altro diano senso a ciò che sto provando a dirgli”.

Per informazioni, è possibile consultare il link https://www.facebook.com/LaLunaFL/.

Biografia

La Luna è una band elettro-pop e alternative formatasi nel 2014 da un bisogno della cantautrice Luna (cantante del gruppo) di sperimentare nuove sonorità ed approcci musicali.

Il primo singolo, ‘Il giro del Mondo’ del 2010, porta la firma del produttore Alex Marton.

L’ultimo Ep prima di questa nuova uscita porta la firma di Luca Vicini, bassista dei Subsonica, il quale inizierà con Luna una collaborazione che porterà all’uscita nel 2017 di tre singoli: “Limitation”, “Follow the signs” e “Cold like a stone”, questo’ ultimo condiviso con la Ego Music Italia.

Dal 2018 di nuovo insieme ad Alex Marton scrivono “Niente succede”, primo singolo in italiano dopo l’esperienza torinese, che parla proprio dell’immobilità umana sempre più consapevole e del perseverare nei soliti errori che il genere umano compie ormai da secoli dando ad ogni battaglia un nuovo nome, ma ricreando sempre le stesse dinamiche. Presenti su tutte le piattaforme Social e Digital-Store.

La Luna è formata da Luna Topi (voce, chitarra), Alessio “Trauma” Dell’Esto (basso), Gabriele Bazzechi (batteria), Filippo Scandroglio (chitarra) .