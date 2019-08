Boato e sirene dalla zona industriale, il sindaco: “Chiesti chiarimenti alle aziende”

“Tutti noi ieri sera abbiamo udito un forte rumore provenire dall’area industriale del Casone di Scarlino, seguito dal rumore della sirena“.

A dichiararlo è il sindaco di Follonica, Andrea Benini, in riferimento a quanto accaduto nella serata fra giovedì 2 e venerdì 3 agosto.

“Fin da subito mi sono attivato con le aziende della piana per capire cosa stesse succedendo e ho contattato sia Venator, che Solmine per avere chiarimenti rispetto alla non pericolosità dell’accaduto. Immediatamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed Arpat, mentre continua l’impegno dell’amministrazione di Follonica per vigilare su quanto accaduto – spiega Benini -. Siamo in contatto continuo con l’azienda Solmine e con gli organismi preposti al controllo per avere informazioni concrete da poter diffondere ai cittadini”