Emergenza coronavirus, il sindaco: “Ecco le norme da seguire per riapertura attività”

In merito all’ordinanza firmata lo scorso 18 aprile dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi sulle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, il sindaco di Manciano Mirco Morini informa i titolari e i datori di lavoro di attività commerciali e di attività produttive, attualmente aperte o prossime alla riapertura, che sono obbligati a seguire alcune norme per la prosecuzione dell’attività o per la riapertura delle stesse.

“Per le attività attualmente aperte – spiega il sindaco Morini – occorre presentare alla Regione Toscana, all’indirizzo e-mail protocolloanticontagio@regione.toscana.it entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza in questione (18 aprile 2020), un protocollo anticontagio, mentre per le attività che apriranno successivamente, lo stesso protocollo andrà inviato al medesimo indirizzo, entro 30 giorni dalla riapertura”.

Il protocollo anticontagio consiste in una comunicazione prevista nell’ordinanza regionale n. 38 (come allegato 1 o 2), secondo l’attività esercitata. L’ordinanza e i relativi allegati sono scaricabili dal sito della Regione Toscana oppure basterà digitare su un motore di ricerca “Ordinanze della Regione Toscana” e selezionare dall’elenco che apparirà l’ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020.

Per eventuali chiarimenti, contattare il comando di Polizia Municipale al numero 0564.620166 (riferimento Comandante Ispettore Piero Rossi).