Via Caravaggio, il sindaco: “Taglio degli alberi doloroso, ma necessario per garantire sicurezza”

TAGLIO DEI PINI IN CITTÀ. Un momento doloroso ma necessario: oggi partono i lavori per il rifacimento del manto stradale in via Caravaggio che prevedono l'abbattimento dei pini collocati improvvidamente nello spartitraffico della strada. Dobbiamo garantire la sicurezza dei cittadini e, per questo, stiamo intervenendo in maniera così importante. I pini, poco adatti alla coabitazione con la vita cittadina, saranno sostituiti tutti con altri alberi molto meno impattanti ma che assicurano una manutenzione più facile, ancora più capacità di trattenere le polveri sottili e soprattutto garantiscono efficacemente la sicurezza di chi quella strada deve percorre.La gestione del verde pubblico a Grosseto sconta, purtroppo, un ritardo decennale: un settore importantissimo per la nostra città, che conta oltre 20mila alberi, dove non è mai stata compiuta una efficace pianificazione degli interventi. La nostra Amministrazione ha invece recentemente varato il Piano di gestione del verde che, oltre a censire il patrimonio cittadino, conterrà forme di monitoraggio e azioni per abbattere il livello di rischio. Andrà oltre la mera sostituzione delle alberature e porterà ad un incremento complessivo del verde urbano: alla fine del nostro mandato lasceremo alla città più piante di quelle che abbiamo trovato.

Pubblicato da Antonfrancesco Vivarelli Colonna su Lunedì 30 settembre 2019