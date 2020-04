Emergenza Coronavirus, il sindaco “Negativi due tamponi, nessun positivo all’Isola del Giglio”

Ecco il consueto aggiornamento dell’emergenza Coronavirus sul territorio dell’Isola del Giglio, fatto dal sindaco Sergio Ortelli.

“I due tamponi di controllo eseguiti ieri sono risultati negativi – annuncia il sindaco –. E’ iniziato, nella mattinata di oggi, lo screening sierologico alla popolazione di Isola del Giglio. Ricordiamo che i test saranno effettuati su base volontaria e riguarderanno tutti i cittadini asintomatici, residenti e non, presenti sull’isola, con esclusione dei pendolari giornalieri sull’isola per motivi di lavoro. Ogni partecipante dovrà recarsi nel centro screening della propria frazione di residenza negli orari dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19. Per Campese il centro nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì”.

“Il percorso attuativo delle fasi dello screening, descritte nel protocollo operativo presentato dal coordinamento del progetto, prevede che:

se il test risulta negativo il partecipante lascia il centro di reclutamento.

Se il test risulterà positivo l’operatore chiamerà immediatamente il Dottor Schiaffino per l’attivazione dei protocolli previsti per la presa in carico dei soggetti positivi alla Sars-Cov2 e il partecipante sarà invitato a lasciare il centro di reclutamento per fare ritorno al proprio domicilio per l’isolamento cautelare in attesa della presa in carico da parte della Asl – termina il sindaco -. Lo screening terminerà alle 19 di domenica 3 maggio“.

Rilevazioni flussi in ingresso all’Isola del Giglio martedì 28 aprile

Arrivi alle 9.30: 22 passeggeri, 11 veicoli;

arrivi alle 17.30: 4 passeggeri, 2 veicoli.