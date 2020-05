Consiglio comunale straordinario, il sindaco: “Polemica dell’opposizione inutile e sterile”

“Dispiace constatare che i colleghi dell’opposizione polemizzino su contenuti privi di reale sostanza“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e il presidente del Consiglio comunale, Claudio Pacella.

“Ci riferiamo all’articolo in cui i consiglieri della Lista Mascagni sindaco, Pd e Italia Viva chiedono un Consiglio comunale straordinario per portare in approvazione la delibera sull’ampliamento degli spazi pubblici per i locali come bar e ristoranti in prospettiva della riapertura a giugno – continua la nota -. Il Consiglio comunale era già programmato per il 15 maggio; questa data era stata comunicata alcuni giorni fa, informalmente per le vie brevi, alla minoranza. L’eventuale convocazione di un Consiglio straordinario, così come ipotizzato dalla minoranza, nel rispetto dei tempi del regolamento comunale, non si sarebbe potuto tenere prima di quello ordinario già previsto la prossima settimana“.

“Comprendiamo la dinamica politica, ma quella di un Consiglio straordinario, adesso, è una polemica inutile e sterile. Priva di fondamento visto che la seduta del 15 maggio anticipa il tutto. Nessuna perdita di tempo, quindi, rispetto a una serie di azioni e decisioni importanti per la città, che vengono prima di qualsiasi altra cosa; l’amministrazione sa bene cosa significhi offrire alle attività produttive strumenti adeguati per ripartire e per agevolare la ripartenza nell’ambito dell’emergenza sanitaria. Lo sa e sta mettendo in campo proposte che la stessa opposizione considera apprezzabili – termina la nota –. É ciò che più ci preme e per il quale vale la pena darsi da fare. Il resto ci pare poca cosa e, al netto di una doverosa precisazione per amor di verità, crediamo importante concentrarci su progetti concreti che possano davvero essere utili a Grosseto e ai grossetani”.