30 nuovi assunti al Comune, il saluto del sindaco: “Consolidano struttura dell’Ente”

“Oggi ho avuto il piacere di salutare i 30 nuovi assunti che, freschi di firma del contratto, a partire da domani andranno ad integrare l’organico del nostro Comune“.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Le nuove forze del personale hanno superato brillantemente le prove previste dai concorsi per la copertura di posti a tempo pieno ed indeterminato come ‘collaboratore amministrativo’, categoria B3 e C – spiega il sindaco -. Ci tengo soprattutto a sottolineare la rapidità e l’operatività con cui il Comune si è mosso per acquisire nuova forza lavoro: le procedure sono infatti iniziate in estate e già concluse. Un obiettivo possibile grazie al lavoro sinergico di tutta la struttura comunale, a partire dalle commissioni di concorso, fino agli uffici che in tempi rapidi hanno sbrigato le numerose pratiche burocratiche di verifica dei requisiti e di redazione dei contratti. I nuovi dipendenti comunali soddisfano i numerosi requisiti qualitativi richiesti e hanno molti aspetti in comune: sono giovani e quasi tutti laureati, con tanta voglia di mettersi in gioco“.

“L’amministrazione, tramite l’ottimo lavoro dell’assessore al personale Giacomo Cerboni, non ha quindi lavorato solo secondo una visione di sostituzione del personale in pensionamento, ma ha voluto fortemente perseguire una prospettiva strategica, andando a potenziare quei settori cruciali di servizi al cittadino, come ad esempio l’ufficio anagrafe, andando così a consolidare la struttura comunale del futuro – termina Vivarelli Colonna -. Ai nuovi dipendenti comunali va il mio caloroso benvenuto nella nostra famiglia e il mio augurio di buon lavoro”.