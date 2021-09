Nuovo direttore di Medicina al Misericordia: gli auguri di buon lavoro dei sindaci

“Fa piacere che un professionista come il dottor Andrea Montagnani, attuale direttore dell’unità operativa complessa di Medicina dell’ospedale di Pitigliano, sia destinato a dirigere, come vincitore di concorso, la Medicina dell’ospedale di Grosseto“.

A dichiararlo sono i sindaci di Pitigliano, Giovanni Gentili, e di Sorano, Pierandrea Vanni.

“Nell’augurare cordialmente buon lavoro al dottor Montagnani, vogliamo sottolineare l’importante ruolo assolto dall’ospedale di Pitigliano, e in particolare della sua Medicina, come ospedale Covid. Siamo convinti che occorra partire da questa esperienza – aggiungono i sindaci di Pitigliano e Sorano – non solo per garantire la piena continuità funzionale della Uoc di Medicina, ma anche per rafforzare i servizi dell’ospedale di Pitigliano, in stretto collegamento con una nuova forma di medicina del territorio. In tal senso intendiamo confrontarci a breve con il direttore generale della Usl sud est. Altro tema da affrontare con urgenza è la carenza di infermieri, anche a seguito dei pensionamenti, e la conseguente difficoltà nel reperimento di personale infermieristico. Per risolvere questo problema è auspicabile che la Regione Toscana quanto prima riapra lo scorrimento della graduatoria Estar, attualmente bloccata e proceda con le nuove assunzioni“.