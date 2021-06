Padre Giovanni vescovo di Grosseto, i sindaci: “Sorpresi dalla nomina, preoccupati per l’unione delle Diocesi”

I sindaci di Pitigliano, Giovanni Gentili, e di Sorano, Pier Andrea Vanni, e le rispettive giunte hanno appreso “con sorpresa la nomina del loro Vescovo, padre Giovanni Roncari, a Vescovo di Grosseto“.

Le due diocesi vengono unite ‘in persona Episcopi’ e, almeno inizialmente, avranno un unico Vescovo e due Curie.

“Nell’augurare a padre Roncari i migliori auguri e nel sottolineare le sue qualità umane e pastorali, i sindaci non possono non esprimere le loro forti preoccupazioni per il futuro della Curia diocesana e ricordare tutto quello che i Vescovi e la Curia diocesana hanno rappresentato nei secoli – continua la nota di Gentili e Vanni -. Sono infatti stati un importante punto di riferimento, di guida morale, di aggregazione, di stimolo e di conforto. I sindaci, pur nel rispetto delle decisioni della Santa Sede, si augurano che non vengano impoveriti spiritualmente i territori della Diocesi di Pitigliano, Sovana e Orbetello, privandoli di una significativa, quotidiana presenza”.