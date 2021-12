Chiusura Rsa Pizzetti, i sindacati: “Priorità alla ricollocazione dei dipendenti di Coop Mediterranea”

Ieri, lunedì 27 dicembre, in tarda mattinata, la funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil ha incontrato il direttore del Coeso Fabrizio Boldrini, per entrare nel merito della vicenda della chiusura della Rsa di Villa Pizzetti.

«Il direttore – spiegano Salvatore Gallotta (Funzione pubblica Cgil), Simone Gobbi (Fisascat Cisl) e Sergio Sacchetti (Funzione pubblica Uil) – ha ribadito la convinzione della Asl della necessità di chiudere la residenza per anziani di Villa Pizzetti, trovando una sistemazione alternativa agli attuali ospiti, per realizzare al suo posto un hospice e un ospedale di comunità per incrementare i posti letto destinati alle cure secondarie.

Noi da parte nostra abbiamo ottenuto di non affrettare i trasferimenti e di lavorare per creare le condizioni favorevoli a un ricollocare al lavoro del personale della cooperativa Mediterranea, oggi impiegato nella Rsa del Pizzetti. In questa fase la nostra priorità è proprio quella di dare un futuro certo in termini professionali a tutti e 33 gli operatori che lavorano in quella struttura. La Società della Salute ha dato la loro disponibilità a fare da tramite con altre realtà che gestiscono strutture sul territorio per assorbire il personale, in tandem con il nostro impegno per lo stesso obiettivo. La stessa Coop Mediterranea sembra disponibile a rilevare una parte dei lavoratori. Cgil, Cisl e Uil su questo non transigono: tutti devono poter continuare a lavorare, nessuno escluso».