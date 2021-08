Istituto Falusi, i sindacati: “Confronto con la Commissaria non terminato”

“Sulla vicenda che riguarda l’istituto Falusi di Massa Marittima è importante fare chiarezza perché quando si parla della crisi in cui versa l’istituto, dobbiamo ricordare che si ha a che fare con un servizio essenziale erogato ad anziani, alle loro famiglie e di posti di lavoro pubblici e privati che premono, entrambi, alle organizzazioni sindacali intervenute nella questione”.

Lo ricordano Salvatore Gallotta, segretario generale della Cgil Fp, Simona Piccini, segretaria enti locali della Cisl Fp, e Sergio Lunghi, segretario enti locali della Uil Fpl.

“Il confronto con la Commissaria – ricordano i sindacati – non è terminato. E proprio il 6 agosto scorso si è tenuta una riunione in videoconferenza, nella quale le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno presentato verbalmente la proposta, che sarà inviata per scritto tra pochi giorni, per verificare altri percorsi e per cercare una mediazione sulle problematiche economiche e finanziarie dell’Istituto, che dovranno prevedere anche il coinvolgimento fattivo della Regione Toscana e che dovranno essere vagliate in questo mese di agosto. Ricordiamo, inoltre, che il prossimo incontro è già stato fissato per il 27 agosto”.