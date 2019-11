Viabilità, i sindacati scendono in piazza: “Necessario completare la Due Mari, ritardi inaccettabili”

Venerdì 15 novembre, gli edili scenderanno in piazza ad Arezzo, in piazza Poggio del Sole, di fronte alla Prefettura.

La manifestazione di area vasta vedrà la partecipazione dei sindacati di Grosseto, Arezzo e Siena.

“La storia della Strada dei Due Mari inizia con Leopoldo II d’Asburgo-Lorena, Granduca di Toscana, che affida allo scienziato, matematico e territorialista fiorentino Pietro Ferroni il compito di pianificare un sistema viario capace di superare gli allora confini feudali e di proiettare anche fuori regione le reti commerciali toscane, cercando collegamenti transappenninici che connettevano il versante tirrenico con quello adriatico. La Via di Romagna aveva come obiettivo quello di consentire transito di beni ed eserciti tra Austria e Toscana, passando per i territori dell’amica Casa D’Este invece che nei territori dello Stato Pontificio – si legge in un comunicato di Gianni Bracciali, segretario della Fillea Cgil, Fabio Carruale, segretario della Filca Cisl, e Alessandro Rusci, segretario della Feneal Uil -. Ed è in quel progetto che nel 1791 Pietro Ferroni presenta per la prima volta il progetto della Strada dei Due Mari, opera che verrà poi costruita nei tempi della dominazione francese e della Restaurazione lorenese tra il 1829 e il 1939“.

“Nel 1860 la Toscana arriva all’unità nazionale con una delle reti viarie più consistenti d’Italia, la densità di strade in rapporto alla superficie e agli abitanti è la più alta della Penisola – continua la nota –. Più di cento anni dopo l’urbanistica moderna riprende i buoni propositi dei Lorena, e la Strada Dei Due Mari viene disegnata e ridisegnata sulle tracce di quella esistente creando, almeno sulla carta, una linea infrastrutturale che unisce le province di Arezzo, Siena e Grosseto, tra di loro, mettendo così in connessione i porti di Livorno e quello di Fano. Un collegamento transappenninico alternativo al valico del Mugello, che avrebbe verso Livorno non solo i traffici della toscana del Sud, ma anche quelli dell’Umbria“.

“Il trasporto marittimo in Toscana è aumentato negli ultimi 10 anni e palesa l’interesse dell’economia verso questa forma di trasporto. Il porto di Livorno ed il porto di Piombino saranno strategici per l’intera Toscana perchè consentiranno di inserire la regione all’interno del sistema di scambi del Mediterraneo, ma solo se potranno essere raggiunti da tutta la Toscana e anche dall’Umbria potremo dire di aver colmato le differenze tra la Toscana del nord e quella del sud – proseguono i sindacati -. Oggi il completamento della variante di valico verso Bologna ha rallentato l’urgenza di avere un collegamento veloce tra i due versanti, il completamento della Grosseto-Fano e l’adeguamento della malmessa E45 vengono costantemente rimandati, in un’epoca in cui l’economicità detta l’agenda dei Governi. Ma se l’economia è miope, la politica ha il compito di vedere lontano”.

“Non possiamo non confrontare lo sviluppo che ha avuto negli ultimi 10 anni la Toscana del nord con la decrescita che ha avuto negli ultimi 10 anni la Toscana del sud. Infrastrutture ed economia vanno di pari passo sia per il fatto che gli investimenti pubblici in infrastrutture hanno un notevole effetto moltiplicatore sull’economia di quel territorio, sia perchè gli investimenti, i commerci e la produzione industriale necessitano di reti viarie adeguate, senza le quali le imprese scelgono investire altrove – continua il comunicato –. Ad oggi i tratti della Grosseto-Fano in provincia di Grosseto sono quasi completati, manca il lotto da Civitella a Lampugnano, che è stato aggiudicato, ma pende un ricorso al Consiglio di Stato che ha sollevato una questione di legittimità costituzionale che deve essere affrontata. Il ritardo potrà essere anche di un anno per la cantierizzazione. Il lotto mancante nella provincia senese, il lotto 9, è stato approvato dal Cipe a luglio di quest’anno e quindi cantierabile, quelli nel territorio aretino invece sono fermi ed oggetto di una profonda revisione“.

“Dobbiamo pensare anche alla viabilità interna della provincia di Grosseto. La manutenzione e la creazione di una mobilità dignitosa è il principale argomento che la politica territoriale deve mette nella propria agenda, riuscendo, in qualche modo, ad andare oltre gli annunci e a trovare risorse e tempo per la realizzazione e la cantierizzazione – termina il comunicato -. Come organizzazioni sindacali delle costruzioni chiediamo di agire, il tempo delle discussioni è finito. Se vogliamo bene al nostro territorio, dobbiamo aspettarci quelle opere minime che daranno impulso al nostro territorio“.