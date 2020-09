Verso le Regionali: Simona Bonafè a Grosseto

Lunedì 7 settembre, alle 18.30, la segretaria del Pd Toscana ed europarlamentare, Simona Bonafè, arriva al gazebo di piazza Giuseppe Stammati, a Grosseto.

“Lunedì sarà la volta di Simona Bonafè ad unire la piazza ed i social con il tema ‘Pd: il modello Toscana’, argomento che vedrà la segretaria, nonché europarlamentare, raccontare quello che è stato fatto dal Partito democratico in questi anni nella nostra regione, ma sopratutto per capire come disegnare un futuro, che grazie anche agli aiuti dell’Unione Europea, guardi allo sviluppo economico e alla ripartenza post lockdown – si legge in un comunicato del Pd -. Un incontro voluto dalla Bonafè a sostegno dei candidati Pd al consiglio regionale della Toscana e che vedrà anche gli interventi del segretario dell’Unione comunale di Grosseto, Leonardo Culicchi, del segretario provinciale, Giacomo Termine, e, in rappresentanza degli amministratori Pd della nostra provincia, il sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola“.