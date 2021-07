Verso le amministrative, Pizzuti presenta il simbolo: “Siamo una ventata di cambiamento”

I colori blu e rossi che richiamano a quelli dei partiti che compongono la coalizione, con al centro una grande scritta in caratteri bianchi: “Valerio Pizzuti sindaco“.

Sono queste le caratteristiche del simbolo del Polo liberale e riformista, lo schieramento composto da Psi, Italia Viva e Azione, che sostiene la candidatura di Valerio Pizzuti a sindaco di Grosseto.

“Con questo simbolo diamo origine ad un progetto – spiega Pizzuti – fatto di idee, pensieri ed esperienze. La nostra coalizione pensa di essere in grado di portare quella ventata di cambiamento di cui ha bisogno la città. Il nostro programma si basa su pochi punti, ma che sono ben articolati e motivati, oltre ad essere perfettamente radicati a Grosseto. Siamo dell’idea che il bipolarismo attuale non porti da nessuna parte, noi siamo per il confronto e il pluralismo. Ci basiamo sui principi della nostra Repubblica, democratici e liberali, e sul riformismo socialista”.

“Ormai la politica è fatta solamente di slogan e di urla – continua il candidato a sindaco -, ma il covid ci ha fatto riscoprire dei valori di cui abbiamo estremamente bisogno, come la solidarietà e la salute, e ha fatto ricompattare l’Europa, mettendo a disposizione del nostro territorio numerosi fondi grazie al Recovery Fund. Grosseto ha bisogno di un cambiamento netto, bisogna uscire da quelli schemi limitati che hanno ingessato il territorio. Noi abbiamo idee ben salde e siamo convinti, come sostiene il Premier Draghi, che uniti si vince. Puntiamo ad avvicinare alla nostra coalizione cittadini e associazioni che condividono i nostri valori”.

“Azione è una forza politica nuova, siamo convinti che nella politica attuale ci sia un ottimo spazio per far ripartire un progetto vero come il nostro, che si rivolge ai cittadini – aggiunge Francesco Grassi, coordinatore di Azione Grosseto -, soprattutto a quelli che sono sfiduciati dalla politica. Pizzuti è la persona giusta per Grosseto perchè ha delle competenze da vendere. Abbiamo voglia di contrastare il populismo. La scelta di non mettere i nomi dei nostri partiti nel simbolo è dettata dal fatto che il nostro è un progetto a lungo termine”.

“La nostra coalizione è nata in modo naturale – dichiara Francesco Giorgi, coordinatore provinciale del Psi – perchè i nostri partiti hanno una comunanza di principi. Noi puntiamo a sparigliare le carte nel panorama politico locale e a rompere gli schemi degli schieramenti tradizionali di centrodestra e centrosinistra. Siamo un elemento di ricchezza in più per Grosseto e abbiamo persone che lavorano con entusiasmo“.

“Vivarelli Colonna non ha già vinto – sottolinea Rinaldo Carlicchi, coordinatore provinciale di Italia Viva -. Il Polo liberale e riformista avrebbe potuto fare una scelta di comodo e schierarsi nella lista civica del sindaco uscente, ma ha intrapreso una strada più difficile e ha deciso di metterci la faccia. Pizzuti incarna perfettamente i nostri ideali e stiamo costruendo un’unica lista perchè vogliamo cambiare la città grazie ad una persona umile come il nostro candidato sindaco”.