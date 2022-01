Covid, l’assessore: “Confronto con la Asl per istituire un hub vaccinale sul territorio”

Prosegue il confronto tra Comune di Orbetello e Asl al fine di individuare un locale da adibire a punto hub vaccinale nella zona.

Questa mattina sono stati effettuati altri sopralluoghi in tal senso, in attesa che la collaborazione tra enti giunga ad un accordo preciso, tenendo conto degli immobili disponibili sul territorio e dei canoni ai quali doversi attenere.

“Rivolgo un particolare ringraziamento ai medici di base per il grande contributo che stanno apportando per quanto riguarda le vaccinazioni – afferma l’assessore comunale alla sanità Silvia Magi -. L’attività svolta nei locali messi a disposizione dal Comune sta riscuotendo infatti grande successo. Ricordiamo ai cittadini del nostro comune che tutti i giovedì, grazie ad un accordo raggiunto con i medici di base, è possibile vaccinarsi nei locali adiacenti l’auditorium del Comune di Orbetello. Come amministrazione siamo disponibili ad estendere l’utilizzo anche ad altri giorni; non solo ai medici di base, ma anche alla Asl”.