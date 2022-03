Giovanisì, “Siete presente” in tour. Venerdì 4 marzo la tappa a Grosseto

Il tour di “Siete presente” prosegue il suo viaggio. Domani, venerdì 4 marzo, la seconda tappa del percorso di partecipazione che chiama studentesse e studenti delle superiori a discutere di edilizia scolastica e trasporti è in programma a Grosseto, al Polo universitario (via Ginori 43).

Il format resta confermato. Appuntamento dalle 10 alle 12.30. I giovani rappresentanti istituzionali eletti nei Consigli di istituto, nelle Consulte provinciali e nel Parlamento regionale degli studenti dialogheranno con i funzionari della Regione e della provincia di Grosseto che racconteranno gli interventi programmati sui territori, grazie anche ai fondi del Pnrr. A moderare l’incontro ci sarà Bernard Dika, consigliere del presidente Eugenio Giani per le politiche giovanili e l’innovazione, e parteciperà il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada. Dopo l’incontro, i partecipanti riceveranno via mail un formulario da compilare in cui potranno inserire le questioni che verranno portate all’attenzione dell’amministrazione provinciale.

Il tour di “Siete presente” è promosso dalla presidenza della Regione Toscana e Giovanisì, finanziato dalla Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche giovanili e realizzato in collaborazione con Upi Toscana e Fondazione Sistema Toscana.

Informazioni: giovanisi.it/sietepresente, e-mail toursietepresente@giovanisi.it.