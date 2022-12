Concerto della banda della Polizia: in città iniziative per promuovere sicurezza stradale

Nella giornata di domani, martedì 13 dicembre, a cornice del concerto serale della banda della Polizia di Stato, a Grosseto, in piazza Caduti di Nassirya, saranno presenti la Lamborghini Huracan ed il pullman azzurro, simboli dell’attività della Polizia di Stato in materia di sicurezza stradale.

I due veicoli stazioneranno in piazza dalle 10.30 alle 13.00 e accoglieranno gli studenti di scuole cittadine. Il pullman azzurro, reso moderno da giochi interattivi, ospiterà giovanissimi e meno giovani.

Durante la mattinata gli specialisti della Polizia Stradale incontreranno gruppi di studenti delle scuole elementari, medie e superiori della provincia di Grosseto.

Ai più piccoli saranno spiegati i cartelli stradali e come riconoscerli, agli altri l’uso dei motorini e dei monopattini e, per chi ha l’età da patente, la guida sicura in automobile. Gli uomini della Polizia Stradale saranno a disposizione per illustrare apparecchiature in dotazione, come l’etilometro, il precursore e l’autovelox, e il loro utilizzo. Inoltre sarà possibile provare sul posto il simulatore della guida in stato di ebrezza o alterazione da stupefacenti, indossando una speciale maschera che crea la distorsione della vista.

La Lamborghini, concessa in comodato d’uso alla Polizia Stradale dalla nota azienda emiliana, è equipaggiata con defibrillatore semi automatico per il soccorso sanitario di emergenza e il bagagliaio anteriore ospita una speciale attrezzatura frigobox per il trasporto urgente di organi per trapianti.