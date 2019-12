“Sicurezza in acqua”: gli studenti superano l’esame e ricevono il brevetto di bagnino

Bellissima prova di nuoto per il primo gruppo di studenti che frequentano il corso per conseguire il brevetto di bagnino di salvataggio, denominato “Sicurezza in acqua“, organizzato dal Polo tecnologico “Manetti Porciatti” di Grosseto.

Alla presenza della Capitaneria di Porto, dei responsabili della sezione di Grosseto della Società nazionale salvamento, Barbara e Riccardo Tamantini, e dell’allenatore del progetto, il professor Marco Merelli, questa mattina, nella piscina di via Lago di Varano, gli studenti hanno dimostrato di possedere le tecniche natatorie e di salvamento giuste per per proseguire il percorso intrapreso: tutti hanno superato la prova.

Ecco i nomi degli studenti: