“Sicurezza in acqua”: gli studenti conseguono il brevetto di bagnino

Proseguono le attività per gli studenti delle scuole superiori di Grosseto che sono iscritti alla diciannovesima edizione del progetto “Sicurezza in acqua“, organizzato dal Polo tecnologico Manetti Porciatti: oltre 100, anche quest’anno, i ragazzi e le ragazze che si sono posti l’obiettivo di diventare bagnini di salvataggio .

Il primo gruppo, dopo aver superato a dicembre gli esami di nuoto in piscina, sta seguendo il corso teorico pratico che li prepara alla pratica della rianimazione cardio polmonare ed a conoscere tutti i diritti e doveri della figura professionale del personale di salvamento sulle spiagge.

Il secondo gruppo, invece ha sostenuto, sabato 8 febbraio, nella piscina di via Lago di Varano, gli esami di nuoto alla presenza della Capitaneria di Porto, dei responsabili della sezione di Grosseto della Società nazionale salvamento Barbara e Riccardo Tamantini, e dell’allenatore del progetto, il professor Marco Merelli: gli studenti hanno dimostrato di aver acquisito le tecniche natatorie e di salvamento giuste per proseguire il percorso intrapreso.

Ecco i nomi di coloro che inizieranno nei prossimi giorni il loro corso teorico pratico:

Andreini Davide LEOPOLDO II LORENA

Arena Daniel Vincenzo LEOPOLDO II LORENA

Canova Anita LEOPOLDO II LORENA

Casini Andrea LEOPOLDO II LORENA

Covitto Simone LEOPOLDO II LORENA

De Vincenzi Niccolò LEOPOLDO II LORENA

Sessa Mattia LEOPOLDO II LORENA

Fazzi Azzurra LICEO A. ROSMINI

Kylberg Nils LICEO A. ROSMINI

Bernardini Tommaso MANETTI PORCIATTI

Capitani Diego MANETTI PORCIATTI

Cappoli Federico MANETTI PORCIATTI

Cardelli Luca MANETTI PORCIATTI

Lucattini Davide MANETTI PORCIATTI

Nelli Alessio MANETTI PORCIATTI

Petrangeli Edoardo MANETTI PORCIATTI

Poloniato Filippo MANETTI PORCIATTI

Scotto Lorenzo MANETTI PORCIATTI

Tutuianu Evelyn MANETTI PORCIATTI

De Rosa Davide POLO LICEALE P. ALDI

Intanto, nella piscina di via de Barberi, continuano, fino alla prima settimana di marzo, le lezioni per tutti gli altri ragazzi che devono ancora raggiungere la forma giusta per sostenere il proprio esame di nuoto