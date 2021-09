“Sì alla balneazione attrezzata”: Sib presente all’udienza del Consiglio di Stato

“Nei giorni scorsi abbiamo presentato presso la cancelleria del Consiglio di Stato la memoria di rito per il nostro formale intervento nel procedimento giudiziario riguardante l’applicabilità della legge 145/2018 che sarà deciso dell’Adunanza plenaria il prossimo 20 ottobre 2021“. Così, in una nota, fanno sapere dal Sindacato italiano balneari Sib Confcommercio Grosseto.

Come è noto il Presidente del Consiglio di Stato lo scorso 24 maggio ha disposto che la questione venga decisa dall’Adunanza plenaria stante la sua rilevanza e il contrasto giurisprudenziale che si è creato in merito.

“Non solo il Sib interviene processualmente, ma lo farà con la partecipazione diretta e personale, in qualità di legali, del presidente nazionale Antonio Capacchione e della presidente regionale Sib Toscana Stefania Frandi – continuano dall’associazione -. La nostra organizzazione è pienamente interessata e legittimata in quanto rappresentativa delle 30.000 imprese balneari italiane alle quali si applica le legge 145/2018 che, come ricordato, nell’ambito di un articolato processo di revisione della materia e di riforma del settore, ha anche disposto il differimento della scadenza delle concessioni demaniali marittime vigenti al 31 dicembre 2033. In quella sede illustreremo tutte le molteplici e solide argomentazioni tecnico-giuridiche a sostegno della validità ed efficacia della legge 145/2018 e le posizioni giuridiche (dal legittimo affidamento alla proprietà aziendale; dalla salvaguardia dell’identità storico culturale al diritto al lavoro, ecc.) che, comunque, vantano i balneari italiani in conformità sia al diritto italiano che a quello eurounionale.

Si tratta di un importante appuntamento, per il quale confidiamo sull’esito positivo del giudizio ancorché non sfugge né deve sfuggire che la questione riveste una rilevanza politica e legislativa prima che giudiziaria. Siamo certi, quindi, che il Governo e il Parlamento adotterà tutto quanto ritenuto necessario per la più ampia tutela del buon diritto dei balneari italiani a sopravvivere e a continuare a dare il proprio fondamentale contributo per il successo economico e turistico del nostro Paese”.