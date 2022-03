“Siamo le foto che scartiamo”: Lorenzo Baglioni in scena al Teatro del Ciliegio

Il cantante, attore e autore fiorentino Lorenzo Baglioni, che si è fatto conoscere per le sue “canzoni didattiche”, come “Il congiuntivo” – con cui ha partecipato al Festival di Sanremo – o per quelle legate a tematiche sociali, sarà il prossimo protagonista della stagione teatrale di Monterotondo Marittimo. Baglioni salirà sul palco del Teatro del Ciliegio giovedì 31 marzo, alle 21.15, con “Siamo le foto che scartiamo”.

Il filo conduttore dello show – di Lorenzo e Michele Baglioni (produzione Ridens) – è quello della comunicazione, tema molto attuale nell’era del web e dei nativi digitali. Didattica, scuola, social network, media, fake news, pubblicità. È tutta una questione di comunicazione, tra forma e contenuto.

Questo è il quinto spettacolo della stagione teatrale 2022, realizzata grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale di Monterotondo Marittimo, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e l’impresa culturale Officine Papage.

Biglietti

Intero 10,00 euro, ridotto 8,00 euro. Prevendita online su liveticket.it e il giorno di spettacolo alla biglietteria del teatro dalle 20.00. Prenotazione biglietti tramite mail a prenotazioni@officinepapage.it, tramite chiamata o messaggio al numero 334.2698007 il giorno che precede lo spettacolo e il giorno di spettacolo dalle 16 alle 18.

Si prega di arrivare in teatro almeno 20 minuti prima dell’inizio della performance, per agevolare il controllo del Super Green Pass e l’organizzazione della sala.