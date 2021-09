Si presenta alla Motorizzazione con patente falsa: denunciato dalla Polizia Stradale

Lo scorso aprile un uomo di origine macedone si è presentato alla Motorizzazione di Grosseto, per chiedere la conversione della propria patente di guida con quella rilasciata dall’autorità Italiana, cosi come previsto dalla legge.

Già ad una prima occhiata, però, il documento presentato ha destato sospetto nei funzionari della Motorizzazione che, hanno ben pensato di procedere subito ad un controllo tramite l’ambasciata della Repubblica della Macedonia del Nord in Italia, informando la Sezione Polizia Stradale di Grosseto.

In attesa della risposta dell’ambasciata, gli investigatori della Polstrada hanno sequestrato il documento e, su delega della locale Procura della Repubblica, la Scientifica della Municipale ha effettuato delle analisi tecniche per verificarne la genuinità.

Ricevuta la risposta dell’ambasciata circa l’inesistenza del documento di guida presentato dal loro connazionale, nonché la relazione tecnica prodotta dalla Polizia Scientifica, che ne comprovava la falsità, l’uomo è stato denunciato per il reato di falso.