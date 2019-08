“Si fa per…ridere”: Kagliosto e Alessandro Paci in scena nel piazzale dei Rioni

“Si fa per… ridere” è il titolo della serata organizzata dal Comune di Monte Argentario con la Pro Loco di Porto Santo Stefano.

Giovedì 22 agosto, alle 22, saliranno sul palco del piazzale dei Rioni Kagliostro e Alessandro Paci in uno spettacolo esilarante e coinvolgente, un susseguirsi di gag e magie comiche con un unico obiettivo: far ridere.

Il binomio Paci-Kagliostro nasce dall’incontro avuto durante la lavorazione del film “Cenerentolo” e portato avanti con spettacoli teatrali e varie trasmissioni televisive come “Attenti al tubo”, che tanto successo sta incontrando su Rtv38, “Torno sabato”, “Attenti a quei tre”. L’intesa tra i due è stata un preludio per la nascita di un prodotto unico che ha dato come risultato finale, appunto, lo spettacolo dal titolo “Si fa per… ridere”.

Una coppia, dunque, davvero divertente dove Alessio Nonfanti Kagliostro si definisce un “magikomico”, per la sua arte che unisce illusionismo e allegria e che è nata con il nobile intento di intrattenere i bambini ricoverati negli ospedali.