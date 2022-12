Verso il Natale: gli studenti sfilano cantando per le vie della città

È arrivato il Natale e gli alunni e le alunne dell’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena”, da tempo alle prese con le prove, possono uscire allo scoperto, con una sfilata per le vie di Follonica, cantando canzoni natalizie in italiano, inglese e spagnolo.

È ormai tradizione che il team di docenti – composto da Stefano Scalzi, Monica Grandi e Catia Governatori – organizzi le vivaci sfilate per portare l’allegria del Natale nelle strade cittadine.

Il 15 dicembre la sfilata partirà alle 10.30 dalla scuola secondaria “Bugiani”, all’interno dell’Ilva. Saranno la I A e la I D della scuola secondaria “Bugiani” e la V A della scuola primaria “Buozzi” a dare il via ai festeggiamenti. Dalla scuola si dirigeranno verso il palazzo comunale per augurare buon Natale al sindaco e all’amministrazione comunale. Si sposteranno poi in via Roma, facendo varie soste e terminando il loro giro al Meq, dove per la performance finale si unirà a loro anche la classe I B della scuola secondaria “Bugiani”, che arricchirà i canti con vari strumenti musicali.

Il 16 dicembre partirà la seconda sfilata. La partenza sarà alle 10.30 dalla scuola secondaria “Bugiani”, con la classe I C della scuola secondaria “Bugiani” e le classi V (sezioni A, B, C) della scuola primaria “Don Milani”. Le bambine e i bambini canteranno le canzoni dirigendosi verso il Comune per il tradizionale saluto. Dopodiché la sfilata percorrerà tutta via Roma facendo varie soste, per poi terminare in piazza a Mare, dove gli alunni e le alunne della classe I B della scuola secondaria “Bugiani” porteranno i loro strumenti musicali.

Entrambe le sfilate avranno l’accompagnamento dei chitarristi e delle chitarriste della scuola “Bugiani”, oltre alla coreografie delle pattinatrici Gaia Bucciacchio e Vittoria Zuccherini.