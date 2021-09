Sfilata di moda e beneficenza in piazza del Sale: un aperitivo per aiutare l’Aipd

Piazza del Sale si prepara ad accogliere un altro evento di beneficenza organizzato dall’associazione Musical-mente, con la collaborazione di Simone Moroni, Alessio Terni, Micol Spinelli, Guido Conti e Antonio Milani.

Questa volta sfileranno gli abiti di Bijoux di Federica Cocca, con le acconciature di Hair Color di Elisabetta e le coreografie della scuola di ballo Bulli e Pupe di Katia Remati. Verrà fatta una raccolta fondi, con un aperitivo di beneficenza per l’Aipd (Associazione italiana persone down) nei locali Affetti, Pickeat, La cantina piazza del Sale, Nero Fondente, Irish Soul Pub.

“Sono molto contenta di aver trovato delle persone che hanno sposato questa iniziativa, che si sono messe a disposizione per una giusta causa: aiutare chi ha più bisogno, in un momento dove la pandemia ha lasciato grandi segni, quindi grazie di cuore a tutte queste persone e spero che i grossetani rispondano a questa chiamata“, dichiara Valentina Corsetti, presidente di Musical-mente.

“Come presidente, ma soprattutto come mamma, ringrazio di cuore, anche a nome di tutte le altre famiglie, chi ha organizzato, chi ha permesso e tutti coloro che parteciperanno all’evento perché, grazie a ciò che sarà devoluto, le attività volte all’autonomia e all’indipendenza delle persone con sindrome di Down potranno riprendere con un po’ più di serenità economica. La pandemia non ci ha fermati, ma la conseguente mancanza di eventi per raccogliere fondi ci ha fortemente penalizzato“, sottolinea Sara Restante, presidente di Aipd Grosseto.