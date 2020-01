Una sfilata di cani per aiutare il gattile: appuntamento alla pineta di Levante

Considerato l’approssimarsi della festa di Sant’Antonio Abate (venerdì 17 gennaio), patrono degli animali domestici, il Club Soroptimist International “Follonica – Colline Metallifere”, con il patrocinio del Comune di Follonica, organizza un evento dedicato ai cani, domenica 19 gennaio, alle 10, alla pineta di Levante (presso il ristorante Eden Park).

Si tratta di una sfilata di cani di ogni taglia, di ogni età e di ogni razza, ai quali non sarà richiesto altro se non sfilare e farsi vedere da tutti. E chiunque voglia partecipare potrà iscriversi, con il suo cane, ma potrà contribuire ad aiutare i gattini abbandonati e meno fortunati. Infatti, l’iscrizione (10 euro) servirà per acquistare beni strumentali da mettere a disposizione del gattile follonichese “Il rifugio di Nella“, gestito da Oipa, .

Ricchi premi e un riconoscimento speciale al cane più simpatico, a quello più birichino e a quello più dolce della sfilata.

L’evento è in collaborazione con Arcaplanet.