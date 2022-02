Carnevale 2022: la sfilata revival dei carri si farà a luglio

Si terrà venerdì 15 luglio, nel consueto circuito di Salciaina, la sfilata revival del Carnevale follonichese 2022 che vedrà tornare in strada, in una sorta di ideale chiusura della rassegna interrotta subito dopo la conclusione delle sfilate 2020, i carri e le maschere dell’ultima edizione di ormai due anni fa.

L’Associazione Carnevale, assieme al sindaco di Follonica Andrea Benini, ha infatti deciso di rinviare l’uscita che originariamente avrebbe dovuto svolgersi nel mese di febbraio, ma che ufficialmente non era mai stata definita nelle date, proprio in attesa dell’evoluzione della situazione pandemica nazionale e locale. Torneranno invece gli addobbi nei quartieri realizzati dai volontari dei rioni.

«Avevamo ipotizzato la possibilità per fine febbraio di organizzare una sfilata revival con i carri del 2020 – spiega l’associazione dei rioni, il cui delegato è Mario Buoncristiani –, ma alla luce dell’attuale condizione sanitaria, che, seppur in lieve miglioramento per la nostra zona, continua a manifestare situazioni di criticità, abbiamo deciso assieme al sindaco di spostare a luglio l’uscita dei carri. Il Carnevale è un momento di aggregazione e condivisione collettiva e queste uscite, ad oggi, non sarebbero libere e sicure come lo sono state negli anni scorsi. Visto che la precedente esperienza di una sfilata a primavera inoltrata non riscosse il successo sperato e anche in virtù del fatto che si tratterebbe di una sfilata con i carri del 2020, la decisione di organizzare l’uscita a luglio ci è sembrata quella di maggior buon senso. Lo scorso autunno, per non incorrere in rischi economici, avevamo già scelto di non procedere alla costruzione di nuovi carri. La decisione, inoltre, è stata presa anche in virtù della profonda differenza di normativa tutt’ora presente fra una sfilata di Carnevale e altre situazioni all’aperto come i mercati e le fiere, eventi di natura diversa e non paragonabili fra loro».

«I rioni hanno comunque voglia di ripartire e anche quest’anno, nel periodo tra fine febbraio e fine marzo, verranno organizzati eventi che coloreranno la città e coinvolgeranno i numerosi partner dell’associazione Carnevale – spiega il sindaco Andrea Benini –. Organizzare il Carnevale a febbraio non sarebbe stata una scelta ragionevole, proprio per il momento che stiamo passando, ma la voglia di tornare a vivere l’atmosfera di festa è tanta e, grazie alle tante attività pensate dall’Associazione, potremo comunque avere un assaggio del Carnevale anche in questo 2022».

Confermate le due iniziative sportive, la 32^ coppa Carnevale di pesca subacquea e la 7^ regata zonale di vela laser trofeo Carnevale, torneranno anche il concorso delle vetrine vestite a carnevale che si affianca al concorso per la realizzazione del manifesto ufficiale dell’edizione 2022, con il coinvolgimento degli istituti scolastici follonichesi e gli elaborati migliori che verranno esposti prima della proclamazione del bozzetto vincitore.

I rioni inoltre torneranno a proporre gli addobbi carnevaleschi a tema libero all’interno dei propri quartieri a partire dal 20 febbraio, fino al 20 marzo. Infine, per confermare la profonda condivisione di progettualità e collaborazione con l’amministrazione, verranno lasciate installate e accese per tutto l’anno le quattro luminarie a tema non prettamente natalizio, realizzate negli ultimi due anni dai volontari dell’associazione, e quindi la megattera alla rotatoria di via Ugo Bassi, la conchiglia in piazzetta Senzuno, la guglia nella rotatoria di via Leopardi e i delfini sul pennello del lungomare alla foce del Petraia.