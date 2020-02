Carnevaletto da tre soldi, successo per la prima sfilata: bambini protagonisti

Entusiasmo, musica, tanti colori sono gli ingredienti della prima sfilata della 51esima edizione del Carnevaletto da tre soldi di Orbetello, che si annuncia già un successo in termini di qualità artistica e partecipazione, particolarmente dei giovanissimi.

“L’organizzazione è stata perfetta – commenta il presidente dell’associazione Carnevaletto, Paolo Giacomelli –: i nostri sforzi per far riuscire al meglio la sfilata sono stati premiati. La nostra maggiore soddisfazione sta nell’eccezionale partecipazione dei bambini che non solo si sono mascherati, ma si sono anche divertiti ballando trascinati dallo spettacolo dei carri. Ci auguriamo che il meteo ci assista anche per le prossime domeniche e che il pubblico continui ad aumentare”.

“I carristi hanno fatto un lavoro eccezionale – aggiunge la vicepresidente Annamaria Schimenti –: hanno realizzato delle opere stupende esaltate dalla splendida cornice di Corso Italia, dei lavori che manifestano maestria, ma, soprattutto, passione, un attaccamento alla manifestazione che rende il Carnevaletto da tre soldi sempre più forte e radicato nella comunità”.

Un ringraziamento particolare dell’associazione va alla banda folkloristica Filippo Mascagna di Caprarola.

“E’ stato offerto uno spettacolo molto bello – sottolineano dall’associazione – che si è andato a integrare perfettamente con quello offerto dal resto del corso mascherato”.

L’associazione Carnevaletto ricorda che le iscrizioni per partecipare ai corsi mascherati sono ancora aperte per tutte le categorie e invita i giovani artisti del territorio a partecipare al contest loro dedicato: la manifestazione, infatti, vuole dotarsi di un simbolo ufficiale e chiede proprio ai ragazzi di realizzarlo.

Il vincitore sarà annunciato la sera del 29 febbraio insieme al Carrissimo 2020.

Il prossimo appuntamento con il Carnevaletto da tre soldi è per domenica 9 febbraio, alle 14.30, in corso Italia.