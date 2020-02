Musica, colori e tanta allegria: tornano le maschere del Carnevaletto da 3 soldi

Domenica 9 febbraio seconda sfilata in maschera per il Carnevaletto da 3 soldi di Orbetello: musica, colori e tanta allegria inonderanno il centro storico a partire dalle 14.30 per un pomeriggio all’insegna del divertimento.

Dopo il successo della prima sfilata, la 51esima edizione del Carnevaletto da 3 soldi di Orbetello prosegue la sua corsa verso la proclamazione del Carrissimo, prevista per il 29 febbraio con la sfilata finale in notturna: «Domenica scorsa si è confermato l’apprezzamento di cui la manifestazione gode ormai da anni – spiega la vicepresidente dell’associazione Carnevaletto, Annamaria Schimenti –. Un successo di presenze, siamo particolarmente felici del fatto che i bambini siano stati i veri protagonisti della prima sfilata, dato che sono il nostro pubblico più numeroso».

Domenica torneranno a sfidarsi per il titolo di Carrissimo 2020 i rioni di Albinia, Fonteblanda, Neghelli, Orbetello centro e Stazione: «Tutti i carri quest’anno sono bellissimi – aggiunge la vicepresidente –: per noi è una grande soddisfazione offrire uno spettacolo che diventa sempre più bello di anno in anno. Naturalmente dobbiamo ringraziare i carristi e tutti i volontari che partecipano all’organizzazione, ma non solo, anche i partecipanti al corteo mascherato che si mettono in gioco nella gara dei gruppi e maschere».

La gara, infatti, non si limita ai carri allegorici, ma si estende anche ai gruppi e alle maschere che saranno premiati domenica 23 febbraio insieme alle reginette dei carri. Oltre alle sfilate, quest’anno il Carnevaletto è molto di più: ancora in corso il contest per giovani artisti chiamati a disegnare il simbolo del carnevale, gli elaborati possono essere inviati fino al 24 febbraio all’indirizzo e-mail info@carnevalettoda3soldi.it, la mostra con i lavori dei ragazzi delle scuole, del centro mare e del centro anziani, che sarà inaugurata l’ultima settimana di febbraio, e il convegno “Il carnevale incontra Orbetello”, che si terrà il 29 febbraio in auditorium.

«Quest’anno – concludono dal Carnevaletto – ci sarà anche il concorso per la vetrina più bella allestita a tema carnevalesco, lanciato dal centro commerciale naturale di Orbetello per i propri associati che, per quanto ci riguarda, ha un doppio valore: il primo è l’inizio di quella che speriamo sia una lunga e proficua collaborazione e in secondo luogo servirà a conferire al centro storico un’atmosfera ancora più briosa»

L’appuntamento è per domenica 9 febbraio, alle 14.30, in corso Italia. Per assistere alla sfilata il costo d’ingresso è di 5 euro, gratuito fino ai 14 anni.