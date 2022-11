Il paese si schiera a favore delle donne iraniane: sfilata di auto con un drappo nero

Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Santa Fiora si è vestita di rosso. Pro loco e Centro commerciale naturale hanno addobbato con fiocchi rossi le panchine della piazza principale e le attività commerciali per dire “No” alla violenza contro le donne.

Le iniziative proseguono domenica 27 novembre: grazie alla collaborazione tra Comune di Santa Fiora, associazione la Casa di Hilde e il Gruppo Donne Insieme Santa Fiora, alle 12 è previsto un raduno di auto davanti al Portone, nel centro storico. A tutti i partecipanti sarà distribuito un velo nero da fissare al finestrino dell’automobile, a sostegno della lotta delle donne iraniane. Le auto sfileranno con il drappo nero per il paese per poi arrivare nella piazza di fronte al Teatro Andrea Camilleri a Santa Fiora. Da lì il corteo si sposterà a piedi fino al Parco della Rimembranza, dove alle 12.30 sarà inaugurata la panchina rossa, simbolo del rifiuto della violenza sulle donne.

Parteciperà all’iniziativa anche l’attrice Cristiana Dell’Anna con delle letture.

Interverranno: Monica Fanciulli, membro della Commissione pari opportunità dell’Unione dei Comuni; Beatrice Forteschi, consigliere del Comune di Santa Fiora con delega alle pari opportunità; il Gruppo Donne Insieme di Santa Fiora; don Gino Governi, parroco di Santa Fiora.