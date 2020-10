Il Comune fa rinascere il settore Ambiente: “Ambito strategico a cui abbiamo ridato dignità”

“Se rivoluzione è il termine che meglio di altri rende l’idea del lavoro portato avanti fin dall’inizio della legislatura nell’ambito delle politiche ambientali, oggi più che mai questo termine si può estendere anche al lavoro sulla riorganizzazione del Comune di Grosseto”.

Con queste parole, pronunciate nel corso di una conferenza stampa, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha annunciato la ricostituzione del settore Ambiente.

“Nel corso del mio mandato, abbiamo ridotto la pressione fiscale della Tari fino ad un massimo del 25%, abbiamo impostato in maniera differente la raccolta differenziata e il servizio di spazzamento delle strade – ha spiegato il sindaco -. Adesso, abbiamo fatto rinascere il settore Ambiente, smantellato dalle precedenti amministrazioni, con servizi e personale specifico. Tutto questo, oltre al fondamentale e impeccabile lavoro dell’assessore Cerboni e dell’assessore Petrucci, grazie anche alla preziosa collaborazione del nuovo segretario comunale, che ha subito dato il suo prezioso contributo per dirigere questo nuovo settore”.

Nell’ultimo step del riassetto della macchina amministrativa è l’ambiente ad essere protagonista, con la costituzione di un nuovo settore suddiviso in due servizi specifici, che riuniscono le funzioni relative all’ambiente e finora distribuite su più settori.

“In questi quattro anni del nostro mandato, ogni 3-6 mesi abbiamo modificato l’organizzazione del Comune – ha spiegato l’assessore al personale Giacomo Cerboni -. Questa è la dimostrazione che c’è una scelta di natura politica nella nostra azione di riorganizzazione dell’Ente. Abbiamo cercato di rendere più funzionale la macchina amministrativa. La nascita del settore Ambiente è solamente un punto di partenza e stiamo progettando già altri passaggi per ristrutturare il Comune. Oggi abbiamo ottenuto questo risultato perchè alle spalle c’è un duro lavoro durato anni”.

“Al momento del mio insediamento in Giunta – ha sottolineato l’assessore all’ambiente Simona Petrucci – mi sono resa conto che mancava all’interno della macchina comunale il settore Ambiente. C’erano a disposizione solamente tre persone ed alcuni mobili. Ci siamo messi subito al lavoro e dopo quattro anni abbiamo ricostruito questo settore, un ambito fondamentale per la città. Piano piano, ma senza fermarci mai, abbiamo realizzato progetti, riaccorpato funzioni, costituito un settore inesistente al nostro arrivo. Finalmente, grazie al lavoro in sinergia con il personale abbiamo dato, anche sulla carta, dignità a un comparto strategico, che avrà una unica cabina di regia, strutture adeguate e personale sempre più qualificato”.

“Ho cercato di contribuire a questa riorganizzazione dell’Ente assumendomi responsabilità organizzative e gestionali – aggiunge il segretario generale del Comune, Luca Canessa -. Ho dato il mio supporto ad un percorso già iniziato, con l’obiettivo di semplificare la vita ai cittadini, accorpando più funzioni degli uffici comunali“.

Nell’ambito della riorganizzazione, un altro spostamento dei servizi riguarda le assicurazioni, che sono passate dal Provveditorato al settore Legale; un ambito più attinente per materia avendo anche fare prevalentemente con i contenziosi con i cittadini, ma anche nell’ottica di una migliore gestione degli stessi.