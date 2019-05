Sicurezza stradale, Bianciardi: “Situazione insostenibile, subito un incontro tra Provincia e Anas”

In seguito ai numerosi incidenti avvenuti negli scorsi anni, l’ultimo nel fine settimana, è tornato al centro del dibattito il tema chiave della sicurezza stradale per i cittadini e i visitatori che transitano a Capalbio.

“La verità è che la situazione della sicurezza della nostra viabilità non è più sostenibile. È vero: un Comune non può da solo costruire una rotatoria su una strada amministrata da Anas e Provincia – ha argomentato Settimio Bianciardi, candidato a sindaco di Capalbio, in un post sul suo profilo Facebook –, ma un Comune come quello di Capalbio, importante e rispettato, può e deve andare nelle sedi opportune per ottenere ciò di cui ha diritto: la totale sicurezza dei suoi cittadini e dei suoi visitatori”.

Bianciardi ha dunque evidenziato e rilanciato una delle sue “decisioni giuste“, ovvero uno dei suoi principali progetti concreti per Capalbio: “Una volta sindaco, mi occuperò immediatamente di fissare un appuntamento entro i primi 15 giorni di giugno per discutere delle soluzioni a breve, medio e lungo termine. La nostra proposta va oltre il mero lavoro da ragionieri dell’attuale amministrazione ed ha l’ambizione di cambiare le cose sin dal primo giorno in cui ci siederemo in maggioranza”.