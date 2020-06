Adeguamento dell’Aurelia, Bianciardi: “Il Governo ha accolto le richieste dei cittadini”

“Esprimo grande soddisfazione per quanto dichiarato oggi dal ministro De Micheli in merito all’adeguamento dell’Aurelia”.

A dichiararlo è il sindaco di Capalbio, Settimio Bianciardi.

“Finalmente la politica dà una risposta concreta a quanto chiediamo da tempo, ovvero ricomprendere Capalbio nel progetto di adeguamento della statale che dovrà essere eseguito da Anas, mettendo definitivamente da parte il progetto autostradale – spiega il sindaco -. Ringrazio la Camera di Commercio per il lavoro di coordinamento e relazione portato avanti in questi mesi e il Governo per aver accolto le richieste della comunità capalbiese, nella sua accezione più ampia, dando giustizia a una parte di Toscana per troppo tempo dimenticata“.