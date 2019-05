Amministrative, Bianciardi: “Capalbio ha scelto di essere autonoma e forte, grazie a tutti”

“Una bella battaglia. Un’emozione fortissima. Una comunità che ha deciso di cambiare“. Queste le prime parole a caldo del neoeletto sindaco di Capalbio Settimio Bianciardi con un post pubblicato su Facebook non appena concluso lo spoglio.

“Sarà ‘Adesso per Capalbio’ a prendersi l’onere e l’onore dell’amministrazione del nostro territorio. La nostra forza sta nell’autonomia che ci caratterizza rispetto alle forze politiche nazionali che hanno provato a portare qui le loro questioni“, ha commentato Bianciardi.

“Noi andremo su tutti i tavoli istituzionali con grande rispetto ma senza alcun timore reverenziale – ha continuato il neo sindaco -, consapevoli di rappresentare una comunità fortissima che ha tanto da dare alla regione e al Paese”.

“La prima cosa che farò da Sindaco sarà richiedere una riunione urgente ad Anas e Provincia per studiare situazioni a breve termine per la sicurezza stradale – ha detto Bianciardi -. Nel frattempo, ci occuperemo di valorizzare al meglio la stagione turistica, costruendo una cabina di regia tra tutti gli operatori e i luoghi di attrazione del territorio. Subito dopo, lavoreremo alla costituzione dei consorzi produttivi che andranno a riconoscere il Marchio Capalbio“.

“Ringrazio la mia squadra, la mia lista, e Comin & Partners, che ci ha aiutato nella comunicazione della campagna elettorale. Un grazie anche agli altri candidati e a Luigi Bellumori per il lavoro che ha fatto in questi anni – ha concluso Bianciardi -. Da domani si rilancia Capalbio. Con la decisione giusta“.

Il risultato delle elezioni amministrative che ha premiato Bianciardi va in controtendenza rispetto a quello delle elezioni europee, che ha visto la Lega trionfare con un sorprendente 48% dei consensi. Bianciardi, proveniente dalla storia della sinistra, aveva rotto con il Pd nell’autunno del 2013 per creare la lista civica Adesso per Capalbio.

Il conteggio finale di quest’anno ha detto 933 voti per “Adesso per Capalbio”, 844 voti per “Vivere Capalbio”, la lista affiliata al Pd, e 794 voti per “La nostra Capalbio” del dottor Valerio Lanzillo, che aveva ricevuto un endorsement anche da Matteo Salvini.

“Adesso per Capalbio” ha eletto i seguenti consiglieri: Pino Ranieri, Patrizia Puccini, Federico Bordo, Gianni Piccinini, Angelo Mancini, Andrea Severini, Stefania Annemarie Rosca e Raffaele Fusini.