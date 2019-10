Al via la Settimana nazionale della dislessia: il programma delle iniziative

L’Associazione italiana dislessia (Aid) annuncia l’avvio della quarta edizione della Settimana nazionale della dislessia, che si terrà dal 7 al 13 ottobre, in concomitanza con la European dyslexia awareness week, promossa dalla European dyslexia association (Eda).

Come per le scorse edizioni, anche quest’anno è previsto un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione, organizzato su tutto il territorio nazionale da oltre 1.000 volontari, parte di 95 sezioni provinciali Aid, in collaborazione con 300 tra enti pubblici e istituti scolastici.

Il fil rouge della manifestazione quest’anno è “Diversi e uguali: promuoviamo l’equità“, a sottolineare il valore della diversità di ogni persona, da tutelare attraverso pari diritti e opportunità, per una società realmente inclusiva.

Giovedì 10 ottobre, dalle 15 alle 18, nell’aula magna del Liceo Rosmini, in via Porciatti 2, a Grosseto, si svolgerà l’iniziativa “I diritti delle persone con Dsa: incontro informativo”.

Fra i temi affrontati: esame di maturità, università, conseguimento della patente di guida, certificazioni di lingua straniera, accesso al mondo del lavoro.

L’evento aperto al pubblico, l’ingresso è libero e gratuito.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni, è possibile consultare il link: https://grosseto.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2019-gli-eventi-a-grosseto.

Per una donazione e per sostenere le attività dell’Associazione italiana dislessia: http://aiditalia.org/it/sostienici.

Tutte le donazioni a favore di AID sono fiscalmente deducibili o detraibili.

Aid – Associazione italiana dislessia nasce con la volontà di fare crescere la consapevolezza e la sensibilità verso il disturbo della dislessia evolutiva, che in Italia interessa circa 2.000.000 di persone. L’Associazione conta oltre 18.000 soci e 98 sezioni attive distribuite su tutto il territorio nazionale. Aid lavora per approfondire la conoscenza dei Dsa e promuovere la ricerca, accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie nella scuola, affrontare e risolvere le problematiche sociali legate ai Dsa. L’Associazione, senza fini di lucro, è aperta ai genitori e familiari di bambini dislessici, ai dislessici adulti, agli insegnanti e ai tecnici (logopedisti, psicologi, medici).