“La Settimana della Bellezza si fa. In piena sicurezza e con immutato entusiasmo, perché mai come in questo momento abbiamo bisogno di non lasciarci appesantire l’animo dal momento di nuovo difficile che stiamo tutti condividendo”.

Così il vescovo Rodolfo invita tutti a partecipare, con prudenza ma senza paura, agli appuntamenti per la quinta edizione del festival in programma nelle giornate di venerdi 23 e sabato 24 ottobre.

Tema di questa quinta edizione: “Chi ama dona con gioia”.

L’inaugurazione della mostra “La bellezza svelata”, con al centro il tondo inedito di Sandro Botticelli, dalla collezione Luzzetti, che per la prima volta assoluta viene esposto in pubblico, in programma venerdi alle 17 è già sold out.

Ci sono invece ancora posti disponibili al teatro Moderno per gli eventi in programma sabato.

Alle 15 la lectio magistralis di monsignor Nunzio Galantino, già segretario generale della Cei e attuale presidente dell’Apsa, che offrirà una meditazione su “L’uomo e la donna nel dono della creazione. Dinanzi a tanta profusione di bellezza (cit. Papa Francesco)”. Mons. Galantino ha scelto il settimanale Toscana Oggi per offrire un’ampia riflessione sul tema della bellezza in chiave cristiana, che prepara il terreno alla lectio che terrà a Grosseto. “Il brutto non si contrasta con l’indignazione, ma spendendosi per la bellezza. La Chiesa sia diacona di questa Bellezza!”, è la sua esortazione in un passaggio della lunga e ricca conversazione col settimanale diocesano.