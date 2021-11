“Settimana della Bellezza”: un incontro sull’arte sacra chiude la manifestazione

L’edizione 2021 della “Settimana della Bellezza“, aperta a Grosseto sabato scorso, si concluderà domani, domenica 7 novembre, ad Orbetello.

Un segno per testimoniare il lavoro fatto insieme dalle diocesi di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello nella condivisione di questo importante momento di annuncio, evangelizzazione e riflessione, che quest’anno è ruotato attorno al tema della “Infinita Bellezza….oltre la siepe”.

Nel duomo di Orbetello, dunque, domani, alle 16.30, don Carlo Prezzolini, esperto d’arte ed autore, fra l’altro, del libro “La bellezza ci apre al mistero di Dio. Arte cristiana e annuncio del Vangelo”, terrà la meditazione conclusiva sulla “Settimana della Bellezza”, sul tema: “Come l’arte sacra ha aiutato a superare la siepe per andare verso l’infinita bellezza”. Al termine, sempre nel duomo di Orbetello, la chiusura della “Settimana” con la celebrazione della Messa, alle 18, che sarà presieduta da don Luca Caprini, vicario generale della diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello. La Messa sarà animata dal coro parrocchiale San Biagio.

La “Settimana della Bellezza” è organizzata dall’Ufficio per la pastorale culturale della Diocesi di Grosseto e da quello della diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello e dalla Fondazione Crocevia con la co-organizzazione di Comune di Grosseto. Gode, inoltre, della collaborazione di altri uffici diocesani: in particolare, l’ufficio scuola-Irc; il servizio di pastorale giovanile; l’ufficio comunicazioni sociali.

La “Settimana” vede, poi, la collaborazione del quotidiano Avvenire con la sua rivista mensile “Luoghi dell’Infinito”, il cui ideatore e coordinatore è Giovanni Gazzaneo, che è anche presidente di Fondazione Crocevia; della Fondazione Polo universitario grossetano, della Fondazione Grosseto Cultura, in modo particolare attraverso il Polo espositivo Clarisse Arte, e del Maam-Museo archeologico e d’arte della Maremma.

La “Settimana” 2021 può far conto, accanto all’impegno diretto di Diocesi, Fondazione Crocevia e Comune, anche del sostegno di Fondazione Bertarelli e Fondazione The Rada Zocco Foundation come main sponsor. E poi della Banca di credito cooperativo di Castagneto Carducci; Fidia; Conad Grosseto; Aurelia Antica Shopping Center e Aurelia Antica Multisala; Nuova Solmine; il Consorzio Tutela del Pecorino Toscano Dop; farmacia La Rugginosa; Cielo Verde Camping Village; libreria Paoline; assicurazione Cattolica; Hotel Granduca; ristorante “L’Uva e il Malto”; Fattoria Le Pupille.