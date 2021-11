“Settimana della Bellezza”: i social al centro di un incontro con il filosofo Bruno Mastroianni

I social, con la loro pervasività, fanno ormai parte della vita della gran parte delle persone. Non c’è più distinzione anagrafica: un po’ tutti ci affidiamo ad essi per comunicare con l’esterno. In molti casi ne sperimentiamo l’utilità (pensiamo al periodo del lockdown), in altri ne paghiamo anche gli effetti, per la virulenza del linguaggio, che talvolta anima i dibattiti su queste piazze virtuali, o per la loro capacità di tirar fuori l’aggressività e la violenza verbale.

I social sono, allora, una “siepe” alla nostra ricerca di infinita bellezza? Per rispondere a questo interrogativo, mercoledì 3 novembre sarà a Grosseto, nell’ambito della “Settimana della Bellezza”, Bruno Mastroianni, filosofo, giornalista e social media strategis per RaiPlay. Mastroianni la mattina incontrerà gli studenti dei licei Chelli, mentre nel pomeriggio, alle 17.00, terrà un incontro pubblico nell’aula magna del Polo universitario grossetano dal titolo “I social: possibilità infinite o siepi in cui rimanere impigliati?”.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti con Green Pass obbligatorio.

Bruno Mastroianni è un filosofo, giornalista, collabora con RaiPlay come social media strategist. Si occupa di discussioni online, conflitti e comunicazione di crisi nelle interazioni digitali. Assegnista di ricerca all’Università di Firenze, insegna “Teoria e pratica dell’argomentazione digitale” all’Università di Padova. Ha scritto diversi saggi sulla comunicazione digitale, tra questi: “Litigando si impara. Disinnescare l’odio online con la disputa felice” (Cesati, 2020); “Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello” (con Vera Gheno, Longanesi 2018); “La disputa felice. Dissentire senza litigare sui social network, sui media e in pubblico” (Cesati, 2017).

