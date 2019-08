Settembre di vino: Pitigliano si accende con la festa nelle cantine

Un evento che fonde musica, buon cibo, degustazione di vini locali ed iniziative collaterali come le escursioni e la mostra itinerante degli artigiani: da giovedì 29 agosto a domenica primo settembre a Pitigliano torna “Settembre di vino“, la tradizionale festa delle cantine nel tufo, promossa dall’omonima associazione che si occupa del recupero e della valorizzazione delle antiche cantine nel centro storico di Pitigliano, con la collaborazione del Comune di Pitigliano.

Dieci antiche cantine scavate nel tufo, per quattro giorni resteranno aperte al pubblico, per far conoscere i migliori vini della zona accompagnati da buon cibo e musica.

Un classico di “Settembre di vino” sarà la mostra itinerante in piazza Garibaldi: gli artigiani esporranno le proprie creazioni durante la manifestazione, tutti i giorni, dalle 10 all’una della notte. Tutti i giorni, inoltre, in piazza Garibaldi, dalle 19 saranno a disposizione abili truccatori.

Le escursioni guidate sono due: venerdì 30 agosto, alle 10, da piazza Garibaldi ufficio IAT, partirà il giro di 6 chilometri della durata di 3 ore, difficoltà medio-alta, che prevede le seguenti tappe: Passeggiata della Selciata; Cammino del Londini; Via Cava dell’Annunziata; Strada di San Pietro; Via Cava di San Giuseppe; Via Cava di Poggio Cani.

Sabato 31 agosto, con ritrovo alle 10, in piazza Garibaldi, ufficio IAT, partirà l’altro tour di 6 chilometri della durata di 2 ore e mezza, difficoltà medio-alta, che prevede le seguenti tappe: Via Cava di Poggio Cani; Via Cava di Fratenuti; Strada della Doganella; Via Cava della Madonna delle Grazie; Via Cava di Poggio Cani. Per entrambe le giornate è previsto il rientro alle ore 13 circa. Costo delle escursioni 10 euro a persona. Consigliabile equipaggiamento da trekking. Info e prenotazioni: [email protected] ufficio informazioni turistiche 0564 617111

I concerti di Settembre di vino 2019 inizieranno in tarda serata alla chiusura delle cantine: “Gary Baldi Bros”, venerdì 30 agosto, in piazza della Repubblica, regalerà un concentrato di pura adrenalina con un mix esplosivo trockadance. La band unisce le sonorità dei grandi successi dance degli anni ’90, il pop commerciale, il rock, la comicità e vere acrobazie musicali. Ogni concerto spazia dai grandi successi disco di quegli anni a brani inediti ed è immediato percepire le due diverse anime del sestetto: quella musicale, spinta alla continua ricerca della perfetta sonorità e dell’arrangiamento, e quella teatrale, con la sua componente di divertimento imprescindibile. Altro spettacolo da non perdere sabato 31 agosto, alla chiusura delle cantine, in piazza della Repubblica, “Voglio tornare negli anni 90. Siamo tornati dal passato per farvi ballare”.

Come ogni anno all’inizio della festa sarà presentata la “Coppa delle cantine” e tutti gli altri premi, giovedì 29 agosto, alle 18, in piazza della Repubblica. Ad aggiudicarsi la coppa sarà la cantina che ha saputo meglio interpretare lo spirito della manifestazione. La premiazione si terrà domenica primo settembre, alle 18 in piazza della Repubblica. Oltre alla cantina vincitrice del Settembre di vino 2019, la giuria assegnerà anche il premio menù e organizzazione, il premio miglior piatto e il premio scenografia e programma. Inoltre ci sarà un particolare riconoscimento alla cantina più votata dal pubblico.