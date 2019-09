Scarlino, cambia il servizio navette: da lunedì 16 settembre corse tre giorni a settimana

Il servizio navette cambia: le corse saranno attive tre giorni a settimana, martedì, venerdì e domenica, con fermate aumentate a Follonica.

Da lunedì 16 settembre l’organizzazione dei collegamenti gratuiti istituiti dal Comune di Scarlino sarà differente, in vista della conclusione della stagione estiva l’amministrazione ha deciso di ridurre a tre giorni a settimana il servizio, mantenendolo comunque fino alla fine di settembre.

I giorni scelti sono il martedì, il venerdì e la domenica e, proprio in virtù del periodo, è stato deciso di aumentare le fermate a Follonica, così da permettere a chi volesse di andare a visitare il mercato settimanale del venerdì oppure, di domenica, di trascorrere qualche ora nella città del Golfo.

«Le navette – spiega il vicesindaco di Scarlino, Luciano Giulianelli – hanno riscosso un buon successo, siamo soddisfatti del risultato del servizio. Sia gli scarlinesi che i turisti hanno utilizzato i passaggi dei bus da 19 posti per spostarsi nel territorio. Certo, trattandosi di una fase sperimentale, abbiamo un ampio margine di miglioramento, ma l’avvio del progetto è stato positivo. Da lunedì 16 settembre le corse interesseranno tre giorni a settimana, poi a fine mese il servizio verrà temporaneamente sospeso per procedere all’apertura del bando con cui l’attività verrà affidata a un gestore esterno per un periodo di tre anni. Partiamo da un buon risultato, ora non resta che migliorarlo, stabilendo degli standard estivi e invernali, facendo così diventare i passaggi delle navette appuntamenti fissi nell’arco dell’anno solare».

Ecco quindi le modifiche del servizio: