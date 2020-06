“Green Beach”: i ragazzi “speciali” frequentano il servizio estivo organizzato dalla spiaggia

«I bambini sono quelli che potrebbero presentare prima degli adulti i segnali degli effetti collegati ai due mesi di loockdown imposti dal coronavirus e sicuramente i “ragazzi speciali” hanno vissuto in forma più traumatico questo periodo».

Sandra Mucciarini, consigliera comunale di Castiglione della Pescaia e delegata a seguire le politiche sociali, conferma l’impegno dell’Ente che anche per l’estate 2020 sarà accanto ai 4 “ragazzi speciali” della cittadina costiera, ospitandoli gratuitamente all’interno della “Green Beach”, sull’arenile di levante, dove prenderanno parte a tutte le iniziative in programma.

«I pediatri sostengono che per tutti i ragazzi stare qualche ora in spiaggia possa aiutare alla ripresa dallo stress accumulato dall’emergenza sanitaria e di sicuro ne beneficeranno maggiormente questi 4 ragazzi. Per loro il dover rimanere a casa e il non poter socializzare si è rivelato un grosso problema. La quotidianità dei “ragazzi speciali” – spiega Mucciarini – si racchiude fra i gesti e consuetudini rassicuranti, ma quando tutti questi punti di riferimento sono venuti improvvisamente a mancare, le famiglie hanno dovuto affrontare una situazione complicata da gestire».

«Questi ragazzi – conclude Sandra Mucciarini – da oggi fino al 29 di agosto, dal lunedì al venerdì, con orario dalle 9 alle 13, saranno ospiti della “Green Beach”, dove ad attenderli ci saranno gli addetti della Cooperativa Arcobaleno. Sono soddisfatta, nonostante tutte le difficoltà e le prescrizioni da adottare per scongiurare il distanziamento sociale, di come gli uffici del Comune e il Coeso hanno programmato questo servizio, che si svolgerà in totale sicurezza».