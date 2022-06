Cala Violina: da sabato 18 giugno sarà attivo il servizio della Croce Rossa

Si rinnova la collaborazione con la Croce Rossa – Comitato di Scarlino per Cala Violina.

Da sabato 18 giugno, nei pressi della spiaggia scarlinese, sarà presente il presidio della Cri. Fino a fine mese il servizio sarà attivo nei weekend, mentre a luglio e agosto i volontari saranno presenti tutti i giorni. Il punto di primo soccorso sarà sempre in contatto con la centrale del 118 per gestire, in caso di necessità, le emergenze: la vigilanza della Cri di Scarlino rappresenta un supporto fondamentale per il Comune, che ha rinnovato la convenzione in vigore da quasi due decenni.

«Ci tengo a ringraziare la presidente della Croce Rossa di Scarlino, Alduvinca Meozzi – dichiara il sindaco Francesca Travison –, e tutto il suo staff: ancora una volta saranno le nostre sentinelle a Cala Violina. Con loro saranno comunque sempre presenti gli steward della cooperativa che gestisce il parcheggio di Val Martina e l’ingresso alla spiaggia. Vogliamo che l’esperienza a Cala Violina sia sicura e indimenticabile e il comitato ci aiuta a mantenere i servizi. Ringrazio i volontari e auguro loro buon lavoro».

In questi giorni sono state posizionate le boe di segnalazione a Cala Violina, Cala Civette e Cala Martina che interdicono la navigazione all’interno dello specchio d’acqua di fronte alle spiagge. Fino al 30 settembre l’accesso a Cala Violina è solo su prenotazione (www.calaviolinascarlino.it), mentre resta libero l’ingresso alle altre due cale.