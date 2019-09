Servizio civile universale, ecco i progetti Asl a cui aderire

Sono un centinaio i posti disponibili nel territorio della Sud Est per l’esperienza del servizio civile universale.

I giovani, di età compresa tra i 18 e 28 anni (e 364 giorni), possono presentare domanda entro le ore 14 del 10 ottobre esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL, occorre essere riconosciuto dal sistema (tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale; sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede).

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede. I progetti di servizio civile durano 12 mesi, per 25 ore alla settimana e prevedono un compenso di 439,50 euro al mese.

Ecco l’elenco dei progetti predisposti dalla Sud Est in provincia di Grosseto:

– Accesso facilitato: il Servizio Civile nel Distretto socio sanitario delle Colline Metallifere (4 posti per la sede di Follonica);

– Con-tatto: il Servizio Civile incontra il Sociale nell’area provinciale di Grosseto (2 posti sede Castel del Piano, 2 posti sede Follonica, 2 posti sede Orbetello, 1 posto sede Grosseto);

– Ognuno per la sua strada: ti accompagno io: il Servizio Civile all’ospedale Misericordia di Grosseto (10 posti sede Grosseto).

Per informazioni: telefonare a Roberto Testi, al numero 0577-536068 o scrivere a [email protected]