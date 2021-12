Servizio civile regionale: Francesca e Martina selezionate al Comune

Lo scorso ottobre, all’Ufficio informazione e comunicazione (Urp) del Comune di Follonica, ha preso il via il progetto “Comune facile 2018 Toscana Sud”, del servizio civile Anci Toscana, dove sono state selezionate due ragazze che presteranno servizio per 12 mesi. Il progetto prevede due linee distinte, assegnate a ciascuna giovane in base alle attitudini personali e in base alle richieste specifiche del bando.

Il progetto permette ai volontari di fare esperienze formative e di crescita individuale, utili in un settore come quello dell’informazione e della comunicazione e in un settore, come quello dell’Urp, sempre in contatto con i cittadini con servizi di front office e centralino.

Il primo progetto prevede un percorso finalizzato allo sviluppo di una comunicazione trasversale, mentre il secondo riguarda l’ufficio stampa e le relazioni esterne.

Le volontarie selezionate sono due ragazze di 21 e 22 anni, Francesca Paoli e Martina Destri. Martina, laureata in Scienze del servizio sociale all’Università di Pisa, è stata selezionata per il progetto che riguarda l’ambito della comunicazione, mentre Francesca, studentessa di Economia aziendale all’Università di Pisa, è stata assegnata al progetto sull’ufficio stampa.

«Questi percorsi formativi – dichiara l’assessore Mirjam Giorgieri – permettono la crescita non soltanto dei giovani che si approcciano alla struttura comunale, ma anche dell’istituzione stessa che, entrando in contatto con persone giovani, nel pieno dei loro studi, acquisisce un punto di vista nuovo che porta all’evoluzione dei dipendenti».