Servizio civile: Inac cerca quattro giovani, ecco come candidarsi

Nuove opportunità per i giovani che sono interessanti a partecipare all’esperienza del servizio civile; sono infatti già aperte le domande per questo percorso di accrescimento personale promosso dalla Regione Toscana.

“Il bando è aperto a tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni di età che sono residenti in Toscana – precisa Sabrina Rossi, direttrice del patronato Inac di Grosseto –. Oltre alla fascia di età è necessario essere disoccupati, senza alcuna attività e essere fisicamente idonei“.

Il giorno ultimo per presentare la candidatura è il 28 maggio, alle 14, e tutte le domande dovranno essere presentare al patronato Inac di via Monterosa, a Grosseto.

“Sono quattro i progetti approvati per il patronato Inac, promosso dalla Cia – spiega la responsabile –, per un totale di 40 giovani in tutta la Toscana. Per la provincia di Grosseto le sedi Inac di riferimento saranno quelle di Grosseto, Paganico, Pitigliano e Manciano, per, complessivamente, quattro partecipanti. Si tratta di un percorso di arricchimento unico, aperto alle molte realtà del nostro quotidiano: dai progetti che riguardano la tutela dei diritti previdenziali, all’assistenziali e agli infortuni, con approfondimenti anche in merito alla sicurezza in ambito lavorativo nei diversi settori. Un’esperienza importante per entrare direttamente a contatto con le molte sfaccettature nel mondo del lavoro, durante la quale si svilupperà anche una ‘coscienza sociale’, soprattutto in merito ai bisogni dei cittadini e alla necessità, in questo difficilissimo momento storico, di dare delle risposte coerenti alle necessità del territorio”.

Informazioni sui progetti e le modalità di presentazione della domanda al link www.ciatoscana.eu/