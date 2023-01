Servizio civile, Impresasensibile cerca sette giovani: come candidarsi

C’è tempo fino alle ore 14 del 10 febbraio per presentare la domanda per partecipare ai progetti di servizio civile universale. Fondazione Impresasensibile Ets, ente titolare del programma “Nuovi paradigmi per una rigenerazione civica, culturale, digitale e sociale” ricerca 179 giovani tra i 18 e i 28 anni da impiegare nei progetti nei settori dell’assistenza, dell’educazione e della promozione culturale e del patrimonio artistico e culturale in tutta Italia.

In provincia di Grosseto i volontari richiesti sono sette e saranno impiegati da Impresasensibile nelle varie sedi di Cna. Cinque saranno suddivisi tra Castiglione della Pescaia, Follonica, Castel del Piano, Manciano e Orbetello, mentre due prenderanno servizio a Grosseto. Gli uffici di Cna Grosseto sono a disposizione anche per l’assistenza nella presentazione delle domande di partecipazione.

Per conoscere tutte le informazioni relative ai requisiti richiesti e alle modalità di presentazione della domanda è possibile visitare il sito di Cna Grosseto, all’indirizzo www.cnagrosseto.it, oppure scrivere agli indirizzi m.giudici@cna-gr.it, m.badini@cna.gr,it o chiamare i numeri 0564.4711, 0564.863375 (interno 3 Patronato), 333.6484774.