Servizio civile: la Croce Rossa cerca due giovani, come candidarsi

Il servizio civile è un programma che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che offre ai giovani tra i 18 e i 28 anni la possibilità di dedicare volontariamente un anno della propria vita in favore di un progetto solidaristico inteso come impegno per il bene della comunità e come ricerca costante della pace.

In questo ambito la Croce Rossa di Grosseto bandisce 2 posti all’interno di un progetto di diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile e attività di informazione alla popolazione.

La domanda si può presentare esclusivamente tramite la piattaforma Dol a cui si può accedere generando delle credenziali o direttamente tramite lo Spid, entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022. All’interno dovranno essere inserite diverse informazioni che verranno richieste e verrà richiesto di scegliere per quale progetto aderire.

Alla domanda vanno allegate: