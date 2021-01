“Territorio e interazione”: il circolo Arci cerca quattro giovani per il servizio civile

È aperto il nuovo bando nazionale per il servizio civile. Fra i tanti progetti di ‪Arci Servizio Civile su tutto il territorio nazionale, a Grosseto il circolo Arci Khorakhanè, in collaborazione con il comitato territoriale Arci, presenta il progetto “Territorio e interazione“.

Il progetto mira a favorire l’integrazione e l’inclusione sociale delle persone e delle famiglie straniere in condizioni di precarietà sociale della provincia di Grosseto. Con l’aiuto dei volontari si creeranno servizi di consulenza, informazione e indirizzo mirato ai servizi del territorio, in linea con quelli istituzionali, ma articolati sia su fasce orarie diverse sia su parti del territorio non coperte dal servizio pubblico.

La sede di riferimento del progetto è il circolo Arci Khorakhanè di Grosseto, i posti a disposizione sono 4 e le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 dell’8 febbraio 2021.

La scheda di sintesi del progetto “Territorio e Interazione” è disponibile a questo indirizzo: https://scn.arciserviziocivile.it/sintesi_prg/94914.pdf.

Il bando nazionale è pubblicato a questo indirizzo: https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord_2020.aspx.

Per presentare la domanda di partecipazione accedere alla piattaforma on-line all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it utilizzando Spid (istruzioni disponibili a questo indirizzo: https://scn.arciserviziocivile.it/2019/08/376/)