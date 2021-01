Servizio civile, l’Aism cerca tre giovani: ecco come candidarsi

È stato pubblicato il nuovo bando per la selezione di giovani da impiegare nei progetti di servizio civile, da parte del Dipartimento delle politiche giovanili e del servizio civile universale. La scadenza per presentare le domande è stata prorogata alle 14 del prossimo 15 febbraio.

Alla sezione provinciale Aism di Grosseto sono stati assegnati 3 posti per due progetti:

un posto per “Compagni di viaggio: al fianco delle persone con sclerosi multipla”;

per “Compagni di viaggio: al fianco delle persone con sclerosi multipla”; 2 posti per “InSieMe: la persona con sclerosi multipla protagonista del proprio futuro. Partecipazione, empowerment e reciprocità della relazione”.

Perché scegliere un progetto Aism

“Aism ti permette di impegnarti in progetti che rispondono concretamente ai bisogni delle persone con sclerosi multipla – si legge in una nota della sezione provinciale dell’Aism -. Scegliere un progetto Aism vuol dire avere un ruolo da protagonista nella tua comunità e cambiare per sempre il tuo modo di essere. Se sei disposto a vedere il mondo con occhi diversi e guardare alla diversità come un valore scegli un progetto Aism“.

Per scoprire tutte le informazioni utili, quali sono i requisiti di partecipazione e come presentare la domanda, è possibile consultare il link https://aism.it/servizio_civile_universale_aperto_il_nuovo_bando

Da ricordare

Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente in modalità on line entro e non oltre le ore 14.00 dell’8 febbraio.

La sezione provinciale Aism di Grosseto è disponibile a fornire tutte le informazioni in merito al progetto ai seguenti recapiti: