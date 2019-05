Marebus, al via i servizi estivi di Tiemme: tutti gli orari e i collegamenti

Nonostante un andamento stagionale ancora incerto, tornano i servizi estivi di Tiemme.

Da sabato primo e domenica 2 giugno prendono il via MareBus verso le spiagge della costa tirrenica con partenze da Siena, Arezzo e Chianciano Terme. Nell’area di Piombino, inoltre, diventa quotidiano il servizio navetta Ecobarattibus per raggiungere le spiagge di Baratti.

Servizi MareBus da Siena

Da Siena, con coincidenze anche per chi arriva da Poggibonsi e Colle Val d’Elsa, saranno due le opzioni disponibili. Una linea per Follonica e Piombino che da sabato 8 giugno e fino all’8 settembre assumerà cadenza quotidiana. Una linea per Riva del Sole, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto e Principina a Mare che sarà attiva nei fine settimana e nei giorni festivi, sempre fino all’8 settembre. Questo servizio è a prenotazione.

Servizi MareBus da Chianciano Terme

Sempre da sabato primo e domenica 2 giugno saranno attivi anche i servizi MareBus in partenza da Chianciano Terme, da dove è possibile raggiungere Castiglione della Pescaia, Punta Ala, Follonica, Marina di Grosseto e Principina a Mare. Il servizio sarà disponibile a cadenza giornaliera da sabato 8 giugno fino a domenica 8 settembre.

Servizi MareBus da Arezzo

Il servizio da Arezzo per il mare sarà attivo da sabato primo e domenica 2 giugno, poi sarà giornaliero da sabato 8 giugno a domenica 8 settembre. Le partenze dal terminal di Arezzo sono fissate alle 6.45 con arrivo a Castiglione della Pescaia alle 9.25, a Marina di Grosseto alle 9.43 e a Principina a Mare alle 9.55. Il servizio Marebus di Arezzo effettua a Castiglione della Pescaia la coincidenza con la linea mare di Tiemme proveniente da Chianciano Terme, così da consentire agli utenti provenienti da Arezzo e dalla Valdichiana aretina di raggiungere le spiagge di Follonica alle 10.

Ecobarattibus

Nell’area di Piombino Tiemme rinnova l’attivazione del servizio Ecobarattibus, servizio navetta utile per raggiungere, in modo sostenibile e senza stress da parcheggio, le più suggestive spiagge della costa della Val di Cornia e non solo. Il servizio garantisce collegamenti da Piombino fino al golfo di Baratti, compreso il parco archeologico di Baratti, l’Acropoli di Populonia e il borgo panoramico di Populonia alta. Il percorso della navetta prevede fermate e collegamenti anche da e verso la stazione di Populonia e il parcheggio Caldanelle (utile per la sosta dei camper e delle auto private). Con il mese di giugno il servizio diventa a cadenza giornaliera, con orari man mano sempre più cadenzati nei mesi di luglio ed agosto, quando è previsto un ulteriore potenziamento.

Le partenze avvengono da via Leonardo da Vinci a Piombino: l’intera tratta fino a Popolunia alta costa 2,60 euro a viaggio.

Acquisto ticket e orari

I biglietti possono essere acquistati nelle biglietterie e nelle rivendite autorizzate distribuite sul territorio. Per informazioni e dettagli su orari, fermate intermedie e tariffe è possibile consultare il sito internet www.tiemmespa.it (all’interno della sezione “Servizi estivi”) o è possibile rivolgersi al servizio Info Mobilità chiamando l’800.922.984 da telefono fisso o l’199.168.182 da cellulare.